La definizione e la soluzione di: In cervi e orsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RI

Curiosità/Significato su: In cervi e orsi Ursus arctos horribilis ( orsi grizzly) grandi mammiferi come cervi Wapiti, cervi muli, alci o addirittura bisonti. È molto aggressivo (in particolare le popolazioni evolutesi in zone prive di vegetazione 8 ' (939 parole) - 20:05, 5 giu 2021

