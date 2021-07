La definizione e la soluzione di: Cambiano Mosca in Mecca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : EC

Curiosità/Significato su: Cambiano Mosca in Mecca carica di governatore di Riyad e Mish?al da quella di governatore della Mecca. ?Ali al-Na?imi è rimasto il ministro delle risorse petrolifere e minerarie

