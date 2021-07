La definizione e la soluzione di: Borsa per la spesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Sporta

Curiosità/Significato su: Borsa per la spesa Commissione nazionale per le società e la Borsa La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (meglio nota con l'acronimo CONSOB) è l'ente rivolto alla tutela degli investitori, all'efficienza, 10 ' (1 061 parole) - 18:30, 10 apr 2021

Altre definizioni con borsa; spesa; Precede Jones nel nome dell'indice di Borsa di New York; Vi ha sede la Borsa di Londra; Una pratica e leggera borsa a maglie; Cosi è la mano del borsaiolo; Il limite di spesa; Una spesa da condòmini; Shopping per la spesa; Spesa che prosciuga; Ultime Definizioni