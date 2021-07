La definizione e la soluzione di: Attrezzi per sgrossare il legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Asce

Curiosità/Significato su: Attrezzi per sgrossare il legno Carta abrasiva (categoria Attrezzi) abrasiva, chiamata a volte anche carta vetrata, serve per sgrossare, levigare e pulire superfici di legno o metallo. È costituita da un supporto flessibile 4 ' (491 parole) - 14:41, 16 feb 2021

Altre definizioni con attrezzi; sgrossare; legno; La dotazione di attrezzi; Piccoli attrezzi da giardinaggio atti a mietere; Un ripostiglio per attrezzi da giardinaggio; Attrezzi per ginnastica da camera; Serve per sgrossare il legno; Si usa per sgrossare il legno; Legno per il fondo dei violini; Il legno cui si paragona la carnagione più scura; Albero dal legno tenero; Legno duro per mobili; Ultime Definizioni