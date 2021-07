La definizione e la soluzione di: Assiste l'infanzia nel mondo per conto dell’ONU. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Unicef

Curiosità/Significato su: Assiste l infanzia nel mondo per conto dell’ONU

Altre definizioni con assiste; infanzia; mondo; conto; dell’onu; L'assistente... che risponde a chi ha liPhone; Concernente l'assistenza medica pubblica; Assiste la donna durante il parto; Ente nazionale per l'assistenza al volo; Dottoresse per l'infanzia; Il Gianni poeta della letteratura per l'infanzia; È verde nell'infanzia; Un giardino d'infanzia; Un mondo da artisti; Ha primati in tutto il mondo; La visione del mondo propria di un individuo; II set del bel mondo; Soprammobile di poco conto; Un contorno di verdura; Guarda per conto d'altri; Preciso nei contorni; L'istituzione dell’ONU che combatte la fame ; Ultime Definizioni