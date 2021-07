La definizione e la soluzione di: Ama il prossimo __ come te stesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Tuo

Curiosità/Significato su: Ama il prossimo __ come te stesso Etica della reciprocità può essere tradotta come "Desidera per il tuo prossimo ciò che desideri per te stesso" o "Ama il tuo prossimo come ami te stesso". Nella Fede bahá'í la 11 ' (1 351 parole) - 11:05, 23 mag 2021

