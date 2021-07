La definizione e la soluzione di: Veniva innalzata a Roma per commemorare imprese di grandi imperatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : Colonna Onoraria

Curiosità/Significato su: Veniva innalzata a Roma per commemorare imprese di grandi imperatori Delfi ( Sito archeologico di Delfi) sacra. Per commemorare questa leggenda, i vincitori dei Giochi Pitici ricevevano una corona di alloro colta nel Tempio stesso. Delfi divenne il sito di un 49 ' (5 972 parole) - 17:07, 12 giu 2021

