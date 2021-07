La definizione e la soluzione di: E' storico quello avvenuto in Normandia nel 1944. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Sbarco

Curiosità/Significato su: E storico quello avvenuto in Normandia nel 1944 Battaglia di Normandia La battaglia di Normandia fu il complesso dei combattimenti seguiti allo sbarco avvenuto il 6 giugno 1944 sulle coste della Normandia, e terminati con la 103 ' (12 652 parole) - 11:31, 11 mar 2021

Altre definizioni con storico; quello; avvenuto; normandia; 1944; Un bovino preistorico; Provaci ancora, __ storico film con Woody Allen; Il primo storico campione di boxe; E' storico quello delle sabine; Quello da seta è detto anche filugello; C'è quello di patria; Quello dai ponti ingorga le strade; C'è quello di proscenio; Ciò che è avvenuto prima; Avvenuto prima; La città della Normandia capoluogo del Calvados; L'Operazione dello sbarco in Normandia ing; Celebre formaggio a pasta molle della Normandia; Vino di mele della Normandia; Nel 1944-45, i Tedeschi vi sferraronol 'ultima controffensiva; Ultime Definizioni