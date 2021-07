La definizione e la soluzione di: Se sono cronici non guariscono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Ammalati

Curiosità/Significato su: Se sono cronici non guariscono Esofagite (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) un'infiammazione cronica dell'esofago con presenza di ulcere sanguinanti, che talora guariscono lasciando cicatrici stenosanti (stenosi dell'esofago). Infine si possono 8 ' (934 parole) - 09:29, 26 mag 2021

Altre definizioni con sono; cronici; guariscono; Sono pari negli unici; Sono doppie nel pacchetto; Sono famose le barbare; Lo sono le cicale; Ultime Definizioni