La definizione e la soluzione di: Quello del mare... equivale a zero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Livello

Curiosità/Significato su: Quello del mare... equivale a zero Regolaggio altimetrico (categoria Controllo del traffico aereo) dell'altimetro di bordo, questo indicherà (con una minima approssimazione) zero al livello del mare, l'elevazione dell'aeroporto in questione quando sulla pista e 9 ' (1 176 parole) - 10:09, 12 mag 2021

Altre definizioni con quello; mare; equivale; zero; Ciascuno ha quello fiscale; E' storico quello avvenuto in Normandia nel 1944; Quello da seta è detto anche filugello; C'è quello di patria; Acattivarsi o calmare qualcuno; Non vince la tremarella; I frutti per gli amaretti; Si cerca di sfuggirla scappando ai monti o al mare; Vocaboli più o meno equivalenti; Equivale a 047 mq; L'equivalente greca della dea romana Proserpina; Equivale a 3,26 anni luce; La temperatura allo zero; E' affine al lo zenzero; Il Klee pittore svizzero iniz; Lo psicanalista svizzero che rivaleggiò con Freud;