La definizione e la soluzione di: Passa per Torino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : Po

Curiosità/Significato su: Passa per Torino Palazzo Madama e Casaforte degli Acaja ( Palazzo Madama (Torino)) Angeli, 2011). ^ Proprietà Palazzo Madama Passa a Torino ^ Palazzo Madama è di proprietà della Città di Torino Archiviato il 3 dicembre 2016 in Internet 18 ' (1 919 parole) - 14:32, 12 ago 2020

Altre definizioni con passa; torino; Si Un passaggio al centravanti; Si utilizzavano in passato come sbarramenti aerei; La passano gli aspiranti piloti; Oltrepassare i limiti; Sigla di Torino; Un famoso teatro di Torino; Divide i tifosi sia a Milano che a Genova, Torino e Roma; La cura l'otorinolaringoiatra; Ultime Definizioni