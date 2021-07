La definizione e la soluzione di: Nel palco e in galleria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AL

Curiosità/Significato su: Nel palco e in galleria Prove di balletto in scena sembra essere presa dal palco di proscenio o dal primo palco di prima galleria: la luce sembra provenire frontalmente al palco, dal basso, illuminando 2 ' (160 parole) - 20:14, 9 feb 2019

Altre definizioni con palco; galleria; Il simpatico Papalco; La serie di posti più vicini al palco; Tendaggio da palcoscenico... che cala sul finale!; Il palcoscenico del circo; In fondo alla galleria; Una stretta galleria; Si accendono in galleria; Un dipinto di Caravaggio alla Galleria Borghese, Roma; Ultime Definizioni