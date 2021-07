La definizione e la soluzione di: Luogo per parlamentari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Senato

Curiosità/Significato su: Luogo per parlamentari Commissione parlamentare dalla legge. Il più delle volte, le commissioni parlamentari sono composte da un certo numero di parlamentari secondo criterio proporzionale, calcolato rispetto 8 ' (1 051 parole) - 00:37, 2 dic 2020

