La definizione e la soluzione di: Luoghi... astronomici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Luoghi... astronomici

Antiterra (categoria Luoghi astronomici immaginari) Seconda Terra o Antiterra invisibile. Secondo le attuali concezioni astronomiche l'Antiterra non potrebbe esistere in quanto i punti L4 ed L5 (in cui 6 ' (632 parole) - 08:52, 25 giu 2021