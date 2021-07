La definizione e la soluzione di: Un giro... per spese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Shopping

Curiosità/Significato su: Un giro... per spese Danilo Di Luca (categoria Vincitori del Giro d'Italia) squalificato per due anni dal Tribunale Nazionale Antidoping del CONI e multato per la somma di 280 000 euro, cui si aggiungono le spese per analisi e controanalisi 25 ' (2 312 parole) - 11:10, 22 mar 2021

