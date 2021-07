La definizione e la soluzione di: Erano spiazzi attrezzati per la cattura di uccelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Paretai

Curiosità/Significato su: Erano spiazzi attrezzati per la cattura di uccelli di nuovi passaggi viari e relativi ponti. Si ricorda nella storia, poiché da questo passaggio transitarono i Fratelli Bandiera dopo la loro cattura.

