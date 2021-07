La definizione e la soluzione di: Le consonanti in Boemia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : BM

Curiosità/Significato su: Le consonanti in Boemia Lingua ceca (sezione consonanti) la palatalizzazione della consonante precedente dittongo /i??/ dopo alcune consonanti /??/ dopo m Le consonanti assenti in italiano o con pronuncia differente 27 ' (2 415 parole) - 16:29, 24 mag 2021

Altre definizioni con consonanti; boemia; Le consonanti dell'audace; Le consonanti di Egidio; Le Consonanti di fuoco; Le consonanti in rosa; Il pregiato vetro di Boemia; In Olanda e in Boemia; San __ : protegge la Boemia; Ultime Definizioni