La definizione e la soluzione di: Come il braccio di molte lampade da tavolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Snodabile

Curiosità/Significato su: Come il braccio di molte lampade da tavolo Menorah ( Candelabro a sette braccia) centrale e tre bracci per parte, che sostenevano in tutto sette piccole lampade. Per queste lampade si usava solo olio puro di olive schiacciate. Il destino 7 ' (700 parole) - 12:15, 15 apr 2021

Altre definizioni con come; braccio; molte; lampade; tavolo; Come gli occhi...al mattino; Vocabolo come carta o ila; Pagata come un'operaia; Colorato come i paramenti quaresimali; I muscoli del braccio simbolo del forzuto; L'operaio che manovra un braccio mobile meccanico; Il braccio semovente del pistone; Il braccio destro di Sherlock Holmes; Molte persone non hanno quella che dimostrano; Forma molte leghe leggere; Se ne occupano molte gallerie; Ci può dare molte cose ma non la felicità!; Miscela usata per alcune lampade e come carburante; Le lampade a pila; Un gas per lampade; Splende in lunghe lampade; ll giocatore la mette sul tavolo della roulette; Evita di bruciare il tavolo; Si usano per giochi da tavolo; Svaghi... che possono essere da tavolo!; Ultime Definizioni