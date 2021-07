La definizione e la soluzione di: Colorato come i paramenti quaresimali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Violaceo

Curiosità/Significato su: Colorato come i paramenti quaresimali Basilica di San Zeno (sezione I lavori dalla fine del secolo XII alla metà circa del XIII) sottostante. I muri della torre sono a sacco, vale a dire realizzati con una gettata di calcestruzzo fra i due paramenti. Mentre nel paramento esterno si 111 ' (14 208 parole) - 13:59, 25 giu 2021

