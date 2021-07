La definizione e la soluzione di: Colazione all'aperto in campagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PicNic

Curiosità/Significato su: Colazione all aperto in campagna Villa Almone veneziano. Ci sono inoltre una piccola sala conferenze nonché una sala Colazione in stile Biedermeier. Benché la residenza sia una creazione del XX secolo 3 ' (281 parole) - 17:13, 4 apr 2021

Altre definizioni con colazione; aperto; campagna; Li tengono fuori i ristoranti all'aperto; E' aperto ai soci; Miniere a cielo aperto; Un pranzetto all'aperto; La vieti dalla campagna, in sul calar del sole... Leopardi; Cortile in campagna; Completa la scampagnata; Si alleva in campagna;