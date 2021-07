La definizione e la soluzione di: Che non hanno interruzioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Continui

Curiosità/Significato su: Che non hanno interruzioni Aborto ( Interruzione volontaria di gravidanza) probabilità, di stima epidemiologica, visto che molte interruzioni spontanee di gravidanza passano inosservate, senza che assumano una dignità clinica. L'aborto 130 ' (13 615 parole) - 22:56, 18 giu 2021

