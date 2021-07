La definizione e la soluzione di: Aveva corso in Grecia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Dracma

Curiosità/Significato su: Aveva corso in Grecia Grecia cercando altri significati, vedi Grecia (disambigua). Coordinate: 38°30'N 23°00'E? / ?38.5°N 23°E38.5; 23 La Grecia (in greco: ????da, traslitterato: Elláda) 180 ' (18 506 parole) - 01:37, 25 giu 2021

Altre definizioni con aveva; corso; grecia; Tebe ne aveva cento; In Egitto aveva testa umana e corpo di leone; Isola del mar di Sardegna che aveva un carcere; Aveva due enormi zanne ricurve verso l'alto; Ostacolo da concorso ippico; Witold __, scrittore polacco del secolo scorso; Tribunale da ricorso; Corso superiore del Garigliano; Tra Romania e Grecia; La piazza centrale delle città dell'antica Grecia; Nella Grecia antica era la consorteria dei nobili; Aromatizzato come un vino bianco della Grecia; Ultime Definizioni