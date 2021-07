La definizione e la soluzione di: Accettano compromessi anche in contrasto con ipropri ideali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : Opportunisti

Curiosità/Significato su: Accettano compromessi anche in contrasto con ipropri ideali

