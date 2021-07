La definizione e la soluzione di: Una misura di peso usata in vari Paesi dell'Asia orientale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Tael

Curiosità /Significato su: Una misura di peso usata in vari Paesi dell Asia orientale Classificazioni dei Paesi poveri parte di questo miglioramento è nel Sud-est Asiatico ed in Asia orientale. L'aspettativa di vita della maggior parte dei Paesi del mondo sono in incremento 27 ' (2 960 parole) - 07:01, 18 giu 2021

