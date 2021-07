La definizione e la soluzione di: Una fibra per ruvide tele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Iuta

Curiosità/Significato su: Una fibra per ruvide tele Glossario di cucito direttamente la sezione di una fibra perché facilmente deformabile e il più delle volte non circolare, si ricorre al titolo per caratterizzarne la finezza 22 ' (3 201 parole) - 16:22, 1 mar 2021

Fibra per calzini; Si dice di lavoro che sfibra; Fibra per intrecci; La fibra del filo di Scozia; Alessandro __, conduttore televisivo; Un telefilm in diverse puntate; Un famoso chef televisivo; Sigla da telefonini;