La definizione e la soluzione di: Tratto di strada fatto in taxi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Corsa

Curiosità/Significato su: Tratto di strada fatto in taxi Colazione da Tiffany (film) (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) George Peppard, Tratto dall'omonimo romanzo del 1958 di Truman Capote. New York. All'alba, da un taxi che si ferma sulla Quinta strada, scende un'elegante 20 ' (2 637 parole) - 15:19, 18 apr 2021

