La definizione e la soluzione di: Suffisso per sostanze chimiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Ina

Curiosità/Significato su: Suffisso per sostanze chimiche Nomenclatura chimica binario, per le sue proprietà chimiche è tradizionalmente assimilato ad essi È molto usata anche la nomenclatura tradizionale, che aggiunge il Suffisso -idrico 44 ' (4 016 parole) - 09:25, 29 mag 2021

