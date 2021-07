La definizione e la soluzione di: Segue l'io nelle coniugazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Segue l io nelle coniugazioni

Verbi latini (sezione Verbi in -io della terza coniugazione) non è possibile formare una frase. In latino, si distinguono quattro coniugazioni, due diatesi, tre modi, cinque forme verbali nominali e sei tempi. Essendo 57 ' (4 922 parole) - 16:04, 4 mag 2021