La definizione e la soluzione di: Si prendono come le penne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Matite

Curiosità/Significato su: Si prendono come le penne Palazzo penne palazzo penne è un palazzo rinascimentale di Napoli, ubicato nei pressi del largo Banchi Nuovi in pieno centro storico. Venne costruito nel 1406, come ricordato 10 ' (1 095 parole) - 13:05, 14 mag 2021

Altre definizioni con prendono; come; penne; Comprendono 5 fogli; Gli ordini che prendono i preti; Prendono.... per il naso; Si prendono scrivendo; Gli insetti come le api e le formiche; Come prima... ma abbreviato; E' contagiosa come lo sbadiglio; Cosi è detto Dante come poeta; Si dà con il pennello; Ventagli di penne; Appellativo che calza a pennello per Cirano di Bergerac; Ornata con penne d'uccello; Ultime Definizioni