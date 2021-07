La definizione e la soluzione di: Lo si prega in tutte le lingue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Dio

Curiosità/Significato su: Lo si prega in tutte le lingue Quenya ( Noldo-lingua) a tutte le lingue elfiche, con le quali infatti condivide buona parte del lessico, della grammatica e della fonologia. Fuori da Aman questa lingua, nonostante 125 ' (12 302 parole) - 21:26, 15 mag 2021

Vi si prega o vi si espia; Prega all'invito del muezzin; Non pregano mai; Sono dette pregadio; Hanno tutte un motivetto; Andare su tutte le furie; Non tutte escono col buco; Ormai quasi tutte hanno il tappo a strappo; Il partito di Berlinguer; Conosce almeno due lingue; Lingue parlate; Il gruppo di lingue antiche dello Stivale con l'umbro