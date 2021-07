La definizione e la soluzione di: Preferisce trascorrere le serate in poltrona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : Pantofolaio

Curiosità/Significato su: Preferisce trascorrere le serate in poltrona Episodi di Friends (settima stagione) (sezione La serata rubata) Chandler invitano i loro amici a trascorrere una elegante serata al Plaza. Prima però, si verifica un inconveniente in camera da letto per Monica e Chandler 24 ' (3 203 parole) - 09:30, 4 apr 2021

