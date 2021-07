La definizione e la soluzione di: Si organizza in certe riserve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : Battuta Di Caccia

Curiosità/Significato su: Si organizza in certe riserve Royal Dutch Shell (sezione Ricategorizzazione di riserve di gas e petrolio) "ricategorizzazione" delle sue riserve di petrolio, ammettendo che una parte significativa delle riserve precedentemente considerate "certe" non soddisfacevano tutti 30 ' (3 786 parole) - 17:18, 3 giu 2021

Altre definizioni con organizza; certe; riserve; Organizzare, metter su; Organizza i giochi nel villaggio turistico; Unire due o più strutture o organizzazioni; Organizzatore di un colpo da malviventi; Caratterizza certe tappezzerie; Antichissima come certe civiltà; Caratterizza i liquidi trasudanti da certe ferite; Interpreta certe lastre; Ultime Definizioni