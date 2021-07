La definizione e la soluzione di: Materia prima per calzaturifici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Cuoio

Curiosità/Significato su: Materia prima per calzaturifici Massachusetts L'industria è molto sviluppata, in particolare nei settori tessile, cartaria, calzaturifici, elettrotecnica, meccanica, navale, grafico-editoriale (il News-Letter 19 ' (2 093 parole) - 16:11, 4 lug 2021

