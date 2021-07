La definizione e la soluzione di: Legno per il fondo dei violini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Acero

Curiosità/Significato su: Legno per il fondo dei violini Violino l'organico che immediatamente predomina è quello formato da due violini (dove uno dei violini può essere sostituito da uno strumento di un'altra famiglia 74 ' (10 054 parole) - 21:09, 23 mag 2021

Il legno cui si paragona la carnagione più scura; Albero dal legno tenero; Legno duro per mobili; Un mosaico di legno; Spiazzo in fondo al viale; In fondo alla miniera; Il fondo delle scarpe; In fondo al binario; __ Stern, violinista; Il nome del celebre violinista Ughi; Una Ida celebre violinista di origini polacche; Fabbricano violini;