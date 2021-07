La definizione e la soluzione di: Lega per maniglie e rubinetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Ottone

Curiosità/Significato su: Lega per maniglie e rubinetti Rubinetto prodotto con le doppie maniglie che i miscelatori monocomando. I più antichi rubinetti erano del tipo a maschio (in tre pezzi) e sono attestati fin dall'epoca 6 ' (853 parole) - 19:10, 12 nov 2020

