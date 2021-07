La definizione e la soluzione di: Invecchiate in dispensa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Stantie

Curiosità/Significato su: Invecchiate in dispensa Caterina d'Aragona sbagliassero. Il matrimonio con il fratello di Arturo dipendeva dalla dispensa che il papa, Giulio II, poteva concedere, poiché il diritto canonico impediva 30 ' (3 092 parole) - 20:04, 18 giu 2021

Altre definizioni con invecchiate; dispensa; E' indispensabile per chi fa snorkeling; Dispensati o immuni; E' indispensabile alla fotocopiatrice; E' indispensabile per stilare atti giudiziari; Ultime Definizioni