La definizione e la soluzione di: Guardiano di greggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Guardiano di greggi

Kangal çoban köpegi (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) razza di cane originaria appunto dell'Anatolia (Turchia centrale). Come indica il suo nome, è allevato principalmente come Guardiano di greggi, sebbene 7 ' (872 parole) - 12:43, 19 nov 2020