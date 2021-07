La definizione e la soluzione di: Si fanno per pensarle tutte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Ipotesi

Curiosità/Significato su: Si fanno per pensarle tutte Post hoc ergo propter hoc infatti che si sono compresi gli effetti necessari e che si è saputo pensarli separati da ogni caso, da ogni occasionale seguito (post hoc), si è distrutta 5 ' (583 parole) - 11:50, 23 giu 2021

Altre definizioni con fanno; pensarle; tutte; Fanno strage nelle greggi; Si fanno a carte o a biliardo; I sorci che si fanno vedere; Fanno parte della morsa; Lo si prega in tutte le lingue; Hanno tutte un motivetto; Andare su tutte le furie; Non tutte escono col buco; Ultime Definizioni