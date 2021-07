La definizione e la soluzione di: Era un tribunale per calciatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Caf

Curiosità/Significato su: Era un tribunale per calciatori Fabrizio Corona (sezione Rinvio a giudizio per diffamazione (2019-)) mesi di reclusione per reati continuati. Dal dicembre 2019 agli arresti domiciliari per motivi terapeutici, nel marzo 2021 il tribunale di sorveglianza di 57 ' (5 675 parole) - 08:00, 28 giu 2021

Altre definizioni con tribunale; calciatori; Tribunale da ricorso; Del tribunale; Promettere solennemente... in tribunale!; Depone in tribunale; I rimbalzi che possono favorire i calciatori nella mischia; Virtuosismo da calciatori; Retribuzione per calciatori... e militari!; Calciatori che proteggono dall'attacco avversario; Ultime Definizioni