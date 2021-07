La definizione e la soluzione di: E' contagiosa come lo sbadiglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Ilarità

Curiosità/Significato su: E contagiosa come lo sbadiglio sbadiglio discografico, vedi sbadiglio (singolo). Uno sbadiglio è un riflesso di una profonda inalazione ed espirazione del respiro. Pandiculazione è il termine utilizzato 11 ' (1 276 parole) - 22:11, 15 giu 2021

Altre definizioni con contagiosa; come; sbadiglio; Diffusione rapida di una malattia contagiosa; Malattia contagiosa infantile; Paura contagiosa; Come prima... ma abbreviato; Cosi è detto Dante come poeta; Si può esserlo come una pasqua; Si utilizzavano in passato come sbarramenti aerei;