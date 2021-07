La definizione e la soluzione di: Codice per eseguire bonifici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Iban

Curiosità/Significato su: Codice per eseguire bonifici Bonifica agraria La bonifica agraria è il complesso delle opere e dei lavori che si devono eseguire per rendere produttive le terre infruttifere e/o insalubri. Una tipica 5 ' (558 parole) - 19:49, 25 mar 2021

