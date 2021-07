La definizione e la soluzione di: Cambiano il raggio in rodaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OD

Curiosità/Significato su: Cambiano il raggio in rodaggio Sole (categoria Voci in vetrina - astronomia) Sole catturato durante il rodaggio delle camere ad ultravioletti delle sonde STEREO. I primi satelliti progettati per osservare il Sole furono i Pioneer 156 ' (16 430 parole) - 11:18, 3 lug 2021

