La definizione e la soluzione di: Le 5 vertebre che si sono fuse in un osso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Sacrali

Curiosità/Significato su: Le 5 vertebre che si sono fuse in un osso Sindrome di Scheuermann ( Osteocondrite giovanile delle vertebre dorsali) tirare la colonna vertebrale in una posizione più naturale. I dischi danneggiati tra le vertebre travagliate (vertebre incuneate) vengono normalmente 14 ' (1 715 parole) - 13:52, 4 gen 2021

Altre definizioni con vertebre; sono; fuse; osso; Lo sono la maggior parte dei giorni; Sono analoghi ai BTP; Non sempre sono confessi; Lo sono gli anni più lunghi; Lo sono le religioni diffuse con testi sacri; Si fuse con l’AIitalia; Si fuse con l'Alitalia; Grida confuse di moltitudine; Il grosso mammifero dei fiumi sudamericani; Il Sorel ne Il rosso e il nero; Un osso della spina dorsale; Un colosso energetico italiano; Ultime Definizioni