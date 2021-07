La definizione e la soluzione di: La Thatcher era The __Lady. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Iron

Curiosità/Significato su: La Thatcher era The __Lady Margaret Thatcher Margaret Hilda Thatcher, baronessa Thatcher, nata Roberts e coniugata Lady Thatcher (Grantham, 13 ottobre 1925 – Londra, 8 aprile 2013), è stata una politica 135 ' (14 741 parole) - 23:38, 9 giu 2021

