La definizione e la soluzione di: La Striscia palestinese sul Mediterraneo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: La Striscia palestinese sul Mediterraneo

Stato di Palestina ( Stato palestinese) 1993, venne istituita l'Autorità Nazionale palestinese per governare le aree A e B in Cisgiordania e la Striscia di Gaza. Gaza sarebbe in seguito stata governata 144 ' (14 487 parole) - 20:00, 17 giu 2021