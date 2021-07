La definizione e la soluzione di: Si sollevano in palestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Pesi

Curiosità/Significato su: Si sollevano in palestra Culturismo palestra. Queste si sono rapidamente diffuse nelle palestre, in alcuni casi rappresentando un vantaggio nella possibilità di affaticare i muscoli in tutto 38 ' (5 163 parole) - 09:50, 20 mag 2021

