La definizione e la soluzione di: Sette.. in lettere.

Soluzione 3 lettere : VII

Curiosità/Significato su: Sette.. in lettere Scrabble (sezione lettere) di senso compiuto; partendo da sette lettere (estratte da un sacchetto opaco, e quindi ordinate sul proprio leggio in miniatura), ogni giocatore le depone 8 ' (950 parole) - 16:46, 29 gen 2021

