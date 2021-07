La definizione e la soluzione di: Rimettere un Paese in assetto di guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Riarmare

Curiosità/Significato su: Rimettere un Paese in assetto di guerra guerra civile spagnola La guerra civile spagnola (in spagnolo guerra civil española, nota in Italia anche come guerra di Spagna) fu un conflitto armato nato in conseguenza al 274 ' (37 381 parole) - 11:54, 27 giu 2021

Altre definizioni con rimettere; paese; assetto; guerra; Rimettere a posto; Rimettere in ordine i conti di un’azienda; Rimettere in ordine i conti di un'azienda; Il Paese della conga e del mambo; E’ matto in Alice nel Paese delle Meraviglie; Ottiene asilo in un Paese diverso dal proprio; Il solo paese al mondo a maggioranza ebraica; Cassettone; Aletta che regola rassetto; A coppie nel cassetto; Ha guidato i Francesi nella Guerra del Vespro; Film di Spielberg sulla seconda guerra mondiale; E' nemico dei guerrafondai; Nave da guerra corazzata; Ultime Definizioni