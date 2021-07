La definizione e la soluzione di: Si può esserlo come una pasqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Felice

Si utilizzavano in passato come sbarramenti aerei; La cometa che nel 1997 ha sfiorato la Terra; Piangere come un cane; Colorata come l'arcobaleno; Si arrostisce a Pasqua; Tipico dolce pasquale; Il panettone pasquale; La regione dell'Isola di Pasqua;