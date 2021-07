La definizione e la soluzione di: Può essere ordinario o speciale per le nostre regioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Statuto

Curiosità/Significato su: Puo essere ordinario o speciale per le nostre regioni Regione (Italia) altri tributi minori. Le regioni a statuto ordinario furono istituite soltanto nel 1970. Cinque regioni sono a statuto speciale, approvati con legge costituzionale 67 ' (6 075 parole) - 01:27, 14 giu 2021

Può essere hard o punk; Può essere padre di principi; Il cibo che può essere fast; Scariche che possono essere mortali; Quello de force richiede uno sforzo straordinario; Fatto straordinario; Lo è qualcosa di speciale; Tennis speciale fatto con pallina leggera ing; Speciale ceramica; Ha uno speciale registro; Le nostre Alpi più meridionali; Uscivano dalle nostre tasche; Dalle nostre ci sentiamo a casa; Lo sono i test che valutano le nostre naturali predisposizioni; Bagna quattro regioni; Anormale... come lo statuto di certe regioni!; Bagna diverse regioni dell'ltalia settentrionale; Una comunissima pianta delle regioni calde;